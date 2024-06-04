В Подмосковье осудили отчима-тирана, посадившего пасынка на цепь

Выяснилось, что первое время мужчина вел себя нормально, но затем начал выпивать и вымещать злобу на детях, их в семье шестеро. Больше всех досталось двенадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Отчим заподозрил, что между братом и сестрой возникли близкие отношения. Он начал устраивать допросы с жестокими избиениями.

Неадекватный мужчина бросался на подростка с ножом и шампуром, выбивал ему зуб, а однажды отчим завел мальчика в подвал и надел на него цепь, а затем заставил старшего брата водить его в таком виде по дому.

Доставалось и четырнадцатилетней падчерице. Ее новоиспеченный муж матери избил пультом от телевизора. При этом женщина была достаточно равнодушна к происходящему, когда побои были слишком заметные, она просила детей пропускать школу.

В апреле из-за выходок отчима дети оказались в больнице, тогда ситуацией в семье заинтересовалась полиция.