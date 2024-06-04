В Подмосковье осудили отчима-тирана, посадившего пасынка на цепь
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Жителя подмосковного Солнечногорска приговорили к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми супруги, сообщил «Московский комсомолец».
Выяснилось, что первое время мужчина вел себя нормально, но затем начал выпивать и вымещать злобу на детях, их в семье шестеро. Больше всех досталось двенадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Отчим заподозрил, что между братом и сестрой возникли близкие отношения. Он начал устраивать допросы с жестокими избиениями.
Неадекватный мужчина бросался на подростка с ножом и шампуром, выбивал ему зуб, а однажды отчим завел мальчика в подвал и надел на него цепь, а затем заставил старшего брата водить его в таком виде по дому.
Доставалось и четырнадцатилетней падчерице. Ее новоиспеченный муж матери избил пультом от телевизора. При этом женщина была достаточно равнодушна к происходящему, когда побои были слишком заметные, она просила детей пропускать школу.
В апреле из-за выходок отчима дети оказались в больнице, тогда ситуацией в семье заинтересовалась полиция.