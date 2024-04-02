В Подмосковье осудят бывшего тренера после травмирования ребенка на картинге

В Подмосковье после травмирования ребенка в секции картинга будет осужден бывший тренер учреждения. Как напомнили в ГСУ СКР по региону, инцидент произошел в сентябре прошлого года.

В секции проходило пробное занятие, в ходе которого тренер не обеспечил безопасность учеников: зона картодрома не была ограждена надлежащим образом. В результате одна из учениц — девочка в возрасте 11 лет — вылетела с трассы, разорвала цепное ограждение и врезалась в стену.

Ребенок выжил, но получил травмы. На тренера завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. С утвержденным прокурором обвинительным заключением его передали в суд для рассмотрения по существу.