В Подмосковье осудят четверых человек за незаконную организацию азартных игр

В Подмосковье перед судом предстанут четверо участников преступного сообщества, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, в 2020 году шесть жителей столичного региона организовали преступную группу, чтобы нелегально проводить азартные игры. Распределив роли и задачи, они открыли в Подольске и Санкт-Петербурге два полноценных игорных заведения. За все время преступной деятельности злоумышленники получили более десяти миллионов рублей.

Деятельность преступников пресекли. В ходе осмотра игорных заведений были изъяты игорное оборудование, технические устройства, крупные суммы денег, черновая бухгалтерия.

Уголовное дело в отношении четверых участников группировки передали в суд. Уголовные дела в отношении еще двоих фигурантов выделили в отдельное производство.