В Подмосковье осудят гендиректора организации за неуплату налогов в размере 424 млн рублей

Гендиректора одного из подмосковных ООО осудят за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, рассказали в ГСУ СКР по области. Преступление было совершено в 2018-2019 годах.

По данным ведомства, гендиректор и учредители организации, которая занималась ремонтом и обслуживанием дорог, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами, не заплатили налоги на сумму свыше 424 миллионов рублей.

Имущество обвиняемых и ООО, их расчетные счета были арестованы на шестьсот миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении гендиректора передали в городской суд Красногорска для рассмотрения по существу. Дело в отношении соучастников выделили в отдельное производство. Сейчас злоумышленники в международном розыске.