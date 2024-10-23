В Подмосковье осудят мужчину, который нанес знакомому около 17 ударов ножом

Житель Подмосковья в возрасте 60 лет предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Весной прошлого года злоумышленник зарезал приятеля, сообщили в ГСУ СК России по региону.

Обвиняемый и его знакомый находились в одноэтажной деревянной постройке в деревне Горетовка под Солнечногорском. Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что у потерпевшего была задолженность по оплате ЖКУ.

В результате обвиняемый как минимум 17 раз ударил приятеля ножом в области жизненно важных органов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Нападавшего задержали. В ходе допроса он рассказал о мотивах преступления и всех обстоятельствах случившегося.