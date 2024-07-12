В Подмосковье осудят мужчину, который напал с ножом на двоих человек во Фрязино

В Подмосковье перед судом предстанет житель в возрасте 34 лет, который напал с ножом на двоих человек. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в конце марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился возле входа в местный компьютерный клуб. В какой-то момент он попытался ударить ножом в шею молодого человека, но тот увернулся и получил ранение плеча. После этого обвиняемый вошел в помещение клуба и ранил ножом подростка в возрасте 16 лет.

Довести до конца преступный умысел об убийстве мужчина не смог, так как потерпевшие проявили сопротивление, и им своевременно оказали медицинскую помощь.