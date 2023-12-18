В Подмосковье осудят мужчину за мошенничество с землей на 600 млн рублей

В Подмосковье перед судом предстанет мужчина в возрасте 24 лет за мошенническое хищение земельных участков на более чем 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, осенью 2021 года злоумышленник вместе с соучастниками, используя фальшивые документы, зарегистрировал права собственности на участки земли в Красногорске. Общая площадь участков превысила 350 гектаров.

Земля находилась в собственности юридического лица. В результате организации был причинен ущерб на общую сумму более 600 миллионов рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его направили в Красногорский городской суд.