В Подмосковье осудят пенсионера, который на почве ревности задушил жену

В Подмосковье перед судом предстанет местный житель в возрасте 77 лет, который на почве ревности убил свою жену. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, преступление было совершено в августе этого года в Клину. Между мужчиной и его 79-летней супругой вспыхнула ссора. В ходе конфликта злоумышленник избил женщину, а затем задушил.

Убив жену, пенсионер сам сообщил об этом в правоохранительные органы. Его задержали. Во время допроса он во всем сознался. Уголовное дело в отношении жителя было передано в суд.