В Подмосковье осудят пятерых мошенников, обманувших пенсионера на 6,5 млн рублей

В Подмосковье перед судом предстанут пять жителей Краснодарского края за мошенничество в отношении пенсионера на шесть с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, обвиняемые вместе с соучастниками обманывали граждан, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Пятеро злоумышленников были исполнителями.

Один из них следил за лицами, которые обналичивают похищенные деньги, трое занимались сим-картами и поиском граждан, которые согласятся оформить на себя банковские карты и расчетные счета. Пятый обвиняемый снимал с расчетных счетов наличные и передавал их вышестоящим соучастникам для распределения.

Одной из жертв мошенничества стал подмосковный пенсионер из Дмитрова. Злоумышленники заверили мужчину в том, что являются сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка РФ, и сообщили ему, что с его счетов кто-то пытается снять деньги. Чтобы сохранить сбережения, жителю рекомендовали перевести их на безопасный счет.

В результате пенсионер отправился в банковское отделение, снял со своего счета шесть с половиной миллионов рублей и перевел деньги на расчетные счета мошенников.