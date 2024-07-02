В Подмосковье осудят троих мужчин за контрабанду драгоценных металлов на 98 млн рублей

В Подмосковье осудят троих мужчин, которым предъявлено обвинение в контрабанде драгоценных металлов на девяносто восемь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, в период с марта 2020 года по август 2021 года мужчины нелегально закупили керамический порошок из каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. В его составе содержались драгоценные металлы, в том числе платила и палладий.

Общая масса закупки превысила 726 килограммов, а сумма составила девяносто восемь миллионов рублей.

После этого злоумышленники незаконно перевозили лом через Центральную акцизную таможню.