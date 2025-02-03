В Подмосковье осудят жителя Химок, который зарезал двоих человек в 2013 году

В Подмосковье предстанет перед судом житель Химок, который более 10 лет назад убил двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Обвиняемый — мужчина 1969 года рождения. В июле 2013 года он находился в квартире своего знакомого в Химках вместе с еще одним гостем. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. В ходе разборок злоумышленник нанес хозяину и гостю ножевые ранения. Те скончались на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На протяжении длительного времени оно оставалось нераскрытым, так как преступление было совершено в условиях неочевидности. В ходе изучения архивного дела был установлен очевидец. Во время допроса он сообщил, кто совершил двойное убийство, и злоумышленника задержали. Дело передали в Московский областной суд.