В Подмосковье осудят жителя Химок, который зарезал двоих человек в 2013 году
Жителя Химок будут судить за убийство двоих человек в 2013 году
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В Подмосковье предстанет перед судом житель Химок, который более 10 лет назад убил двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Обвиняемый — мужчина 1969 года рождения. В июле 2013 года он находился в квартире своего знакомого в Химках вместе с еще одним гостем. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. В ходе разборок злоумышленник нанес хозяину и гостю ножевые ранения. Те скончались на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На протяжении длительного времени оно оставалось нераскрытым, так как преступление было совершено в условиях неочевидности. В ходе изучения архивного дела был установлен очевидец. Во время допроса он сообщил, кто совершил двойное убийство, и злоумышленника задержали. Дело передали в Московский областной суд.