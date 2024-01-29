В Подмосковье осудят жителя столицы, который нанес более 40 ножевых ранений школьнице из Подольска

Жителю столицы в возрасте 19 лет, который с особой жестокостью убил несовершеннолетнюю девушку из Подольска, предъявили обвинение. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, преступление было совершено в марте прошлого года, когда молодой человек находился у 16-летней потерпевшей в ее квартире в Подольске.

На фоне личной неприязни к девушке из-за того, что та не отвечала взаимностью, злоумышленник сначала изнасиловал ее, а затем более сорока раз ударил ножом в область шеи. После этого он запер дверь квартиры и скрылся.

Школьницу с тяжелыми ранениями обнаружили ее друзья, попавшие в квартиру через балкон. Несмотря на травмы, на тот момент она все еще была жива. На место экстренно вызвали медиков, однако в карете скорой помощи девушка скончалась.

На москвича завели уголовное дело об изнасиловании с особой жестокостью и убийстве с особой жестокостью. Дело рассмотрит Московский областной суд. Сейчас злоумышленник под стражей.