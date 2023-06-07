В Подмосковье осудят жителя столицы, который убил своих родителей и поджег их дом

В Подмосковье перед судом предстанет житель столицы, который убил своих родителей и поджег их дом. Как сообщили в прокуратуре региона, преступление было совершено в июне прошлого года.

По данным ведомства, москвич находился у своих родителей в СНТ «Электрозаводец» в Сергиевом Посаде. Из корыстных мотивов сначала он задушил мать, а затем зарезал отца. Оба скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник облил комнату легковоспламеняющейся жидкостью и поджег помещение.

Дело в отношении мужчины направили в областной суд. В настоящее время злоумышленник под стражей.