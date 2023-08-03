В Подмосковье перед судом предстанут 12 членов преступного сообщества по производству наркотиков

Московский областной суд рассмотрит дело об организации криминального сообщества по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере в нескольких субъектах страны. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Перед судом предстанут двенадцать человек, которые организовали производство мефедрона и сбывали его через онлайн-магазин в даркнете. Наркотики распространяли в нескольких регионах страны, в том числе в Подмосковье.

В состав криминальной организации входило пять подразделений, в которых действовали кураторы, курьеры, перевозчики, снабженцы, а также сотрудники шести лабораторий – в Подмосковье и Ярославской области. Выручку лидеры организации распределяли между всеми членами сообщества. Часть денег вкладывали в дальнейшее производство наркотиков.

В ходе расследования были задержаны двенадцать человек и ликвидированы шесть нарколабораторий. Всего из оборота изъяли свыше 225 килограммов мефедрона и почти две тонны прекурсоров и других веществ.