Житель Подмосковья проведет в колонии более 15 лет за хищение квартиры и пособничество в убийстве ее хозяина

Жителя Подмосковья приговорили к пятнадцати годам и трем месяцам колонии строгого режима за мошенническое хищение квартиры и пособничество в убийстве ее хозяина.

В сентябре 2017 года 32-летний осужденный вместе с соучастниками мошенническим способом завладел квартирой 49-летнего жителя Егорьевска, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

После этого преступники вывезли бывшего владельца квартиры в Ставропольский край, чтобы оставить его там для постоянного проживания, однако потерпевший отказался. Тогда фигуранты отвезли его в Ростовскую область, где и убили.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный житель пойдет под суд за убийство своего знакомого в ходе ссоры.