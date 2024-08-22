В Подмосковье подростки отрезали 10-летней девочке волосы из-за замечания

Прокуратура Московской области начала проверку по факту причинения телесных повреждений десятилетней девочке в Ленинском округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что группа подростков остригла ребенку прядь волос. Все произошло в поселке Дрожжино.

По словам очевидцев, поводом стало то, что девочка сделала замечание несовершеннолетним, которые сидели на детской площадке и нецензурно выражались.

Мама пострадавшей обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников инцидента.