В Подмосковье подросток попал в больницу после драки со сверстником

Подростка госпитализировали после драки с другим несовершеннолетним. Все произошло в подмосковной деревне Мисайлово, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, между детьми возникла ссора, в ходе которой один нанес другому множественные удары по голове. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Все участники инцидента уже установлены. Их опросили в присутствии родителей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местную жительницу, которая зарезала возлюбленного.