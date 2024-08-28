В Подмосковье женщина убила сожителя кухонным ножом

Жительницу Подмосковья заключили под стражу по обвинению в убийстве возлюбленного, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в Сергиевом Посаде. В семейной паре случился бытовой конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им сожителя. Мужчина скончался на месте.

На допросе обвиняемая раскрыла мотивы преступления и раскаялась в содеянном. Возбуждено уголовное дело, суд заключил фигурантку под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье четверо детей отравились хлором в бассейне.