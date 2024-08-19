Семилетняя девочка попала больницу с пулевым ранением после того, как в нее выстрелил одиннадцатилетний мальчик, сообщает РЕН ТВ .

Все произошло в деревне Пронино под Шатурой. По информации издания, дети приехали в Подмосковье из столицы на выходные.

Пострадавшая пробегала по улице мимо школьника, который стрелял по мишеням из спортивной пневматической винтовки. Пуля попала девочке в шею.

Собеседник телеканала уточнил, что по факту случившегося начата проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.