В Подмосковье подросток выстрелил из винтовки в 7-летнюю девочку — СМИ
РЕН ТВ: подросток выстрелил из винтовки в 7-летнюю девочку в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
Семилетняя девочка попала больницу с пулевым ранением после того, как в нее выстрелил одиннадцатилетний мальчик, сообщает РЕН ТВ.
Все произошло в деревне Пронино под Шатурой. По информации издания, дети приехали в Подмосковье из столицы на выходные.
Пострадавшая пробегала по улице мимо школьника, который стрелял по мишеням из спортивной пневматической винтовки. Пуля попала девочке в шею.
Собеседник телеканала уточнил, что по факту случившегося начата проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.