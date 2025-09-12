В Подмосковье подвели итоги II этапа смотра конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ФСИН

В Подмосковье подвели итоги II этапа смотра конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России из Центрального федерального округа, состязания провели на базе отряда специального назначения «Факел» ГУ ФСИН России по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках соревнований 18 бойцов спецназа должны были пробежать кросс, преодолеть полосу препятствий, показать высотную подготовку и владение различными видами оружия. Лучшим признали представителя ОСН «Титан» УФСИН России по Липецкой области. Второе и третье место заняли сотрудник отдела специального назначения «Феникс» УФСИН России по Смоленской области и сотрудник спецназа «Сокол» УФСИН России по Белгородской области.

Церемонию закрытия мероприятия посетили начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров и начальник отдела специального назначения «Факел» Александр Синев. Победители получили кубки, ценные подарки и почетные грамоты.

