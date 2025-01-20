В Подмосковье предъявили обвинение женщине, которая в Серпухове продала несовершеннолетнему петарду

В Подмосковье предъявили обвинение женщине, которая продала петарду подростку в Серпухове. Впоследствии несовершеннолетний получил серьезные травмы от взрыва пиротехнического изделия. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Преступление было совершено в январе в одном из магазинов, где 37-летняя обвиняемая работала продавцом. Нарушив правила противопожарного режима в РФ, женщина продала 14-летнему мальчику петарду.

Позднее подросток поджег пиротехническое изделие у себя дома и отбросил его в сторону. Фитиль петарды потух, и мальчик снова взял ее в руки. В этот момент произошел взрыв, и несовершеннолетний получил травмы.

В рамках расследования дела в магазине и по месту жительства обвиняемой провели осмотры. Также назначили медицинскую и взрывотехническую судебные экспертизы.