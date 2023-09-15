В Подмосковье предстанет перед судом житель Ногинска, застреливший мужчину из-за замечания на улице

Перед судом предстанет житель Ногинска в возрасте 44 лет, который убил мужчину из-за замечания на улице. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено летом прошлого года. В одном из городских дворов незнакомый мужчина сделал замечание обвиняемому из-за нарушения общественного порядка. В ответ злоумышленник выстрелил в мужчину из переделанного им охотничьего карабина – в голову и туловище.

Потерпевший скончался в медучреждении на следующие сутки. На стрелка завели уголовное дело по четырем статьям УК. В ближайшее время его передадут в суд для рассмотрения по существу.