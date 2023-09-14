В Подмосковье приговорили к 20 годам колонии члена группировки, убившего двоих человек в 2011 году

В Подмосковье приговорили к двадцати годам колонии строгого режима члена группировки, который в 2011 году убил двоих человек с целью завладения их недвижимостью. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, в 2011 году мужчина вступил в организованную группу, которая планировала совершать убийства и отбирать квартиры у одиноких пенсионеров и граждан, злоупотребляющих спиртным и ведущих антисоциальный образ жизни.

Так, в апреле того же года обвиняемый вместе с соучастником приехал в квартиру к москвичу, страдавшему от алкогольной зависимости, посадил его в машину и вывез в поле под Волоколамском. Там злоумышленники задушили мужчину.

В июле в группировке приняли решение убить пожилую жительницу Домодедово и завладеть ее квартирой. Злоумышленники затолкнули женщину в автомобиль, вывезли в поле возле села Успенское и зарезали. Тело спрятали в заранее подготовленной яме, замаскировав стеблями кукурузы. После этого члены группировки отправились в квартиру потерпевшей и похитили правоустанавливающие документы на недвижимость. Однако, завладеть имуществом у них не получилось, так как действия злоумышленников пресекли правоохранители.