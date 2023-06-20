В Подмосковье продолжают бороться с распространением рекламы наркотических средств

С начала этого года на территории Подмосковья удалили свыше тысячи наркотических объявлений, передает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Отмечается, что в регионе проблему распространения запрещенной рекламы решают через Центр управления регионом. А информация о рекламных надписях на фасадах домов поступает сразу в управляющие компании напрямую, что позволяет сократить срок устранения противоправных объявлений до одного дня.

Также в регионе проводятся профилактические акции по удалению наркотической рекламы с участием общественников и волонтеров. Так, в городском округе Пушкинский к удалению объявлений привлекаются образовательные отряды. А в Ленинском городском округе в рейдах по закрашиванию нелегальной рекламы участвует Московский областной Волонтерский патруль.

В Реутове проведение акций даже носит системный характер, благодаря чему удалось очистить город более чем от 100 противоправных надписей и рекламных наклеек.