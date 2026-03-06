Россиянин выжил после 20-часового дрейфа в океане на Бали

Российский турист чуть не погиб во время серфинга на Бали, сообщил телеграм-канал SHOT. 64-летний мужчина в одиночку отправился плавать у побережья Нуса-Дуа и пропал. Когда через пару часов он не вернулся, друзья и близкие забили тревогу. Начались поиски, россиянина уже признали пропавшим без вести.

Как оказалось, во время серфинга мощное течение унесло россиянина далеко от берега. Он пытался выплыть из него, но силы были неравны. В итоге мужчина настолько устал, что потерял сознание. Его доску унесло на 40 км от того места, где он плавал. Около 20 часов он провел без сознания, дрейфуя в открытом океане.

Настоящее чудо случилось благодаря местному рыбаку. Балиец вышел в океан в районе пляжа Лебих и вдалеке заметил доску для серфинга. Улов в тот день не шел, и он решил прихватить хотя бы серфборд — не возвращаться же домой с пустыми руками, да и ребенку будет подарок. Каково же было его удивление, когда, приблизившись, он увидел истощенного человека. Рыбак позвал на помощь товарищей, и они вместе вытащили россиянина.

Сейчас спасенный турист приходит в себя. Он благодарит судьбу и балийского рыбака, который вместо рыбы поймал человеческую жизнь.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска.