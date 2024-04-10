В Подмосковье проходит федеральная проверка готовности региона к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Комиссия департамента лесного хозяйства по ЦФО оценивает регионы почти по тридцати критериям, в том числе по готовности лесопожарных формирований и их укомплектованности, а также по наличию техники и снаряжения.

Также комиссия проверяет необходимые документы и нормативно-правовые акты, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе обустраивают свыше десяти лесопарков.