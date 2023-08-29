В Подмосковье проводится проверка после того, как две женщины обмотали собаку скотчем

В Подмосковье проверяют информацию о двух жительницах, которые издевались над собакой. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В полицию поступило обращение об издевательствах над животным возле одного из домов поселка Васильчиново в Наро-Фоминске. Сообщалось, что две пожилые женщины мучают собаку.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором две жительницы скотчем перемотали собаке лапы и морду, а затем попытались вывезти ее в неизвестном направлении. Благодаря вмешательству местных работников животное удалось освободить.