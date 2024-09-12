В Подмосковье разыскивают мужчину, который из охотничьего ружья застрелил жителя Раменского и ранил его супругу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница села Новое 1964 года рождения, которая рассказала, что ее супруг — мужчина 1961 года рождения — ранен в голову и лежит без сознания после стрельбы.

Выяснилось, что в частном доме на Новосельской улице произошел бытовой конфликт между супружеской парой и мужчиной. В ходе разборок злоумышленник выстрелил в жителя, а также ранил его жену. После этого он скрылся, оставив ружье на месте преступления.

В ГСУ СК России по региону сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемого продолжаются.