Легковушка и грузовик столкнулись на Егорьевском шоссе в Подмосковье

На трассе в Московской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, пишет «Подмосковье № 1» , публикуя видео от очевидцев.

По предварительным данным, трагедия случилась на Егорьевском шоссе возле села Хотеичи.

Судя по кадрам, транспортные средства сильно повреждены. О пострадавших информации пока нет. Других подробностей дорожно-транспортного происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Подмосковье по вине семнадцатилетнего водителя без прав пострадал малолетний ребенок.