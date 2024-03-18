Легковушка и грузовик столкнулись на Егорьевском шоссе в Подмосковье
Фото: [t.me/podmsk01]
На трассе в Московской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, пишет «Подмосковье № 1», публикуя видео от очевидцев.
По предварительным данным, трагедия случилась на Егорьевском шоссе возле села Хотеичи.
Судя по кадрам, транспортные средства сильно повреждены. О пострадавших информации пока нет. Других подробностей дорожно-транспортного происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Подмосковье по вине семнадцатилетнего водителя без прав пострадал малолетний ребенок.