В Подмосковье с января ликвидировали более 160 «опасных троп»

Свыше 160 «опасных троп» было ликвидировано в Подмосковье с января текущего года, сообщили в Минтрансе региона. Подобные несанкционированные подходы к железной дороге устраняют, устанавливая вдоль путей специальные ограждения.

Наибольшее число «опасных троп» были устранены в Подольске и Балашихе – более тридцати.

Также в регионе с начала года были благоустроены десять подходов к железнодорожным станциям в девяти муниципалитетах.

Фото: [ Минтранс МО ]

Работы проводятся в целях повышения уровня безопасности граждан на железнодорожной инфраструктуре. С начала года в области произошло свыше тридцати несчастных случаев на пешеходных переходах через железную дорогу. Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила безопасности и пересекать пути только по санкционированным переходам.