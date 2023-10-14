В Подмосковье с карты пенсионерки списали около 900 тыс. рублей за чужие покупки на Wildberries

В Московской области со счета 73-летней женщины было списано почти 900 тыс. рублей за покупки других людей на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что ранее москвич открыл банковскую карту на имя тещи для поступления на нее процентов со вклада.

Добавляется, что карта осталась у зятя.

Уточняется, что однажды пришло уведомление о списании крупной суммы за покупки на Wildberries, а оставшаяся часть средств была переведена на иной банковский счет.

Поясняется, что мужчина обратился в полицию. Ведется расследование, в преступлении подозревается сиделка пенсионерки.