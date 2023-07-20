Юные подмосковные лесоводы узнали, как вырастить дерево из семени

Сотрудники Бородинского филиала учреждения «Мособллес» (Можайский городской округ) в каникулы ведут активную образовательную работу среди учащихся школьных лесничеств «Березка» и «Ласточка».

Субботники по уборке территории, озеленение, практические уроки разной направленности, экологические акции воспитывают у ребят чувство патриотизма и гордости за свой край.

Очередное занятие было посвящено выращиванию дерева из семени. Рассказы лесничих увлекли ребят, и теперь они собираются применить полученные знания на практике.

Ранее сообщалось, что в автопарк Мострансавто регулярно поступают комфортабельные автобусы.