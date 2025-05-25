Восемь сбитых БПЛА ВСУ: враг продолжает рваться к Москве

Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что средства противовоздушной обороны, находящиеся в распоряжении Министерства обороны, успешно отразили атаку ещё двух беспилотных летательных аппаратов противника, которые направлялись в сторону города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону столицы.

Итак, за последние пять часов в небе над Москвой было сбито восемь беспилотных летательных аппаратов.

В данный момент на месте, где упали обломки вражеского самолёта, работают специалисты, — сообщил Собянин.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о временном закрытии аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».