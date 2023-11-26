В Подмосковье сегодня вечером ожидается сильнейший снегопад

На Москву и Подмосковье надвигается «черная» метель. Ожидается, что в регионе вырастут рождественские сугробы. Об этом в своих соцсетях написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а видимость время от времени будет ухудшаться до ста метров и менее. При этом за сутки в городе может выпасть до пятидесяти процентов от месячной нормы. По южным и юго-восточным районам Подмосковья в период с полуночи до 9 часов утра местами за линией снежного фронта может пройти ледяной дождь.

В связи с этим в ночь с 26.11 по 27.11 будет организовано дежурство чуть менее двух тысяч четырехсот единиц специальной техники. Так, на дороги выйдет почти три тысячи дорожных рабочих, из них:

— Мосавтодор предоставит 752 единиц техники (в том числе 364 КДМ), а также 931 дорожных рабочих;

— ОМС выведет на дороги региона 1 558 единиц техники (в том числе 390 КДМ), а также 1 908 дорожных рабочих.