В Подмосковье силы ПВО уничтожили 12 вражеских беспилотников за 3 часа

В ночь на 25 мая на Москву было совершено нападение с использованием 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в течение всей ночи сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в социальных сетях.

В период с 23:51 до 3:15 в Telegram-канале Сергея Собянина публиковались сведения об уничтожении беспилотных летательных аппаратов противника. В разное время системы противовоздушной обороны успешно перехватывали от одного до трех вражеских боевых дронов, рвавшихся к Москве.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует. На местах падения беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины работают оперативные службы.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в течение четырех часов дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области — 30 единиц.