ПВО вечером уничтожила за четыре часа 95 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за вечер уничтожили не менее 95 БПЛА ВСУ

Безопасность

Фото: [Минобороны РФ]

Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своей сводке.

«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Средства противовоздушной обороны успешно уничтожили:

30 беспилотных летательных аппаратов — в воздушном пространстве Брянской области;

20 — в небе над Белгородской областью;

17 — над Курской областью;

16 — в воздушном пространстве Орловской области;

пять БПЛА — в небе над Калужской областью;

четыре — в воздушном пространстве Тульской области;

два — над территорией Московской области;

один — над республикой Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону столицы.

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