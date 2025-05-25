ПВО вечером уничтожила за четыре часа 95 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за вечер уничтожили не менее 95 БПЛА ВСУ
Фото: [Минобороны РФ]
Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своей сводке.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Средства противовоздушной обороны успешно уничтожили:
30 беспилотных летательных аппаратов — в воздушном пространстве Брянской области;
20 — в небе над Белгородской областью;
17 — над Курской областью;
16 — в воздушном пространстве Орловской области;
пять БПЛА — в небе над Калужской областью;
четыре — в воздушном пространстве Тульской области;
два — над территорией Московской области;
один — над республикой Крым.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону столицы.