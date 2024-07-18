В Подмосковье сократилось число грабежей

В июне в Подмосковье зарегистрировали свыше тридцати шести тысяч преступлений, это на 1,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

За прошлый месяц в регионе было совершено свыше ста хулиганств, восемьдесят семь разбоев, более четырехсот грабежей и свыше 6,5 тысячи мошенничеств.

Число грабежей сократилось на 18,7 процента, а число мошенничеств выросло на 20,5%, уточнили в надзорном ведомстве.

Также в июне было зарегистрировано более 4,5 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и установлено свыше четырехсот фактов нарушения ПДД.