По информации издания, мужчину, который просил деньги у прохожих с табличкой «умерла дочь, осталось двое внучат» заметили волонтеры. От него они узнали, что женщина по имени Наталья предложила ему работу. Когда он пришел на встречу в квартиру в Балашихе, у него сразу же забрали паспорт и заставили попрошайничать.

По указанному адресу прибыли полицейские. Выяснилось, что в квартире проживает до шести человек, а «работодатель» Наталья долго не хотела отдавать сотрудникам правоохранительных органов паспорта и назвала себя «беженкой с Украины».

По данным журналистов, полицейские приняли заявление от мужчины. Других подробностей не приводится.