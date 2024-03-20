В Подмосковье спасли мужчину, который находился в тяжелом состоянии в запертой квартире

Подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, где находился 49-летний мужчина. Он лежал на кровати в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Шатуре. О происшествии операторам Системы-112 рассказали обеспокоенные родственники мужчины, которые несколько дней не могли до него дозвониться.

На место оперативно прибыли работники 276-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что мужчина недавно перенес инсульт и нуждался в неотложной медицинской помощи. Пострадавшего транспортировали в автомобиль скорой и доставили в больницу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье приступили к подготовке детских лагерей для принятия эвакуированных из Белгородской области детей.