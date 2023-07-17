В Подмосковье спасли заблудившихся грибников

Сотрудники учреждения «Мособлпожспас» за последние трое суток спасли 10 человек, которые заблудились в лесу.

Проблемы с возвращением домой возникли у грибников в Чехове, Ступине, Дмитрове и Сергиевом Посаде. Поисковые группы оперативно отреагировали просьбы о помощи по номеру «112» и предотвратили беду. Местность была прочесана и потерявшиеся люди найдены. К счастью, никому не потребовалось обращаться к врачам.

«Мособлпожспас» призывает самым внимательным образом готовиться к походу в лес. Нужно, прежде всего, хорошо знать место сбора грибов, помнить приметные ориентиры и обязательно иметь при себе полностью заряженный телефон.

Ранее сообщалось, что подмосковный спортсмен выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу.