В Подмосковье стартовал социальный раунд безопасности дорожного движения

Поддержку проекту оказали Министерство образования Московской области, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, общественная организация «Союз безопасности дорожного движения», олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Вячеслав Фетисов и другие знаменитые спортсмены.

В период до 25 февраля будет реализован целый комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня информированности участников дорожного движения.