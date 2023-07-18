Госавтоинспекция Подмосковья проведет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

Профилактические мероприятие «Встречная полоса» пройдет на этой неделе в регионе, сообщили в областном Минтрансе. Его проведет областная Госавтоинспекция.

Цель мероприятия – снизить число дорожных аварий, связанных с выездом машин на полосу встречного движения. Инспекторы будут держать на контроле ситуацию на дорогах.

Более 50% встречных столкновений зафиксированы в местах, где запрещается обгон. Водители не всегда успевают сориентироваться, что приводит к ДТП.

За выезд на встречную полосу движения грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Также автовладельца могут лишить водительских прав на срок до полугода.