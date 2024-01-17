В Подмосковье семья из четырех человек попала в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Пострадавшие — тринадцатилетняя девочка, ее мать, а также бабушка с дедушкой.

По данным источника, состояние отравившихся угарным газом оценивается как средней степени тяжести.

Официальных комментариев по факту этого происшествия пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Орехово-Зуево произошел пожар.