В Подмосковье трое взрослых и ребенок попали в больницу с отравлением угарным газом — СМИ
РЕН ТВ: трое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Орехово-Зуево
Фото: [Unsplash]
В Подмосковье семья из четырех человек попала в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации собеседника телеканала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Пострадавшие — тринадцатилетняя девочка, ее мать, а также бабушка с дедушкой.
По данным источника, состояние отравившихся угарным газом оценивается как средней степени тяжести.
Официальных комментариев по факту этого происшествия пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Орехово-Зуево произошел пожар.