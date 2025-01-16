В Подмосковье у жителя столицы нашли 30 свертков с наркотиками

Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области задержали в Раменском городском округе жителя столицы с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители находились на патрулировании, когда заметили подозрительного молодого человека. Увидев сотрудников, тот начал заметно нервничать и отбросил в сторону черный пакет.

Мужчину задержали и осмотрели. В выброшенном пакете обнаружили 30 маленьких свертков, в которых находилось пять граммов наркотических веществ. На 26-летнего злоумышленника завели уголовное дело.