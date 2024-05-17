В Подмосковье ученица гимназии пыталась зарезать кухонным ножом другую школьницу

В Подмосковье тринадцатилетняя школьница набросилась с кухонным ножом на другую ученицу, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в гимназии в городе Видное. Пострадавшую госпитализировали с открытой раной бедра.

Как уточняет Regions, все произошло накануне. Конфликт возник между ученицами шестого и седьмого классов. Пострадавшую доставили в приемное отделение Видновской РКБ. По словам врачей, нож не затронул важные сосуды.

В администрации Ленинского округа изданию рассказали, что в настоящее время совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяется информация о конфликте, устанавливаются все подробности происшествия.