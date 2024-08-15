В Подмосковье обнаружили труп пенсионерки с отрубленной рукой и ногой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело находилось в дачном доме в садовом товариществе «Шахтер» в Ступино. По данным собеседника телеканала, родственников у пожилой женщины не было, но был представитель.

Также известно, что на месте провели обыск, допросили соседей и председателя СНТ, сняли отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что грибник нашел в подмосковном лесу человеческий скелет.