Изрубленное тело пенсионерки нашли в дачном доме в Подмосковье — СМИ
РЕН ТВ: изрубленное тело пенсионерки нашли на даче в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
В Подмосковье обнаружили труп пенсионерки с отрубленной рукой и ногой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Тело находилось в дачном доме в садовом товариществе «Шахтер» в Ступино. По данным собеседника телеканала, родственников у пожилой женщины не было, но был представитель.
Также известно, что на месте провели обыск, допросили соседей и председателя СНТ, сняли отпечатки пальцев.
Ранее сообщалось, что грибник нашел в подмосковном лесу человеческий скелет.