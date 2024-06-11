В Подмосковье внук зарубил деда и неделю находился с трупом в одной квартире

Житель Подмосковья зарубил своего деда топором и неделю скрывал его тело, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в начале июня в квартире в поселке Столбовая. По данным надзорного ведомства, 36-летний мужчина в ходе словесного конфликта с 86-летним дедушкой схватил топор и ударил его по шее.

О преступлении стало известно после обращения родственников в правоохранительные органы. Обвиняемого заключили под стражу, он полностью признал свою вину.

По данным Regions, всю неделю, что внук скрывал факт смерти деда, он жил с трупом в одной квартире, при этом голову убитого положил на тарелку и накрыл салфеткой.