В Подмосковье водитель похитил со склада смартфоны на 750 тысяч рублей

В подмосковном Подольске водитель одной из компаний похитил со склада смартфоны на 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился представитель коммерческого предприятия, который сообщил, что со склада компании были похищены товары. Вскоре был установлен и задержан похититель. Им оказался уроженец Дагестана в возрасте 20 лет.

Выяснилось, что подозреваемый работал в компании водителем. В один из дней он забирал коробки с товарами из пункта выдачи склада в деревне Коледино. Забрав товар, злоумышленник остановился в ближайшем лесу, открыл коробки со смартфонами и переложил их в свой рюкзак. Таким образом, было похищено восемь устройств, которые впоследствии водитель сдал в одну из местных скупок.

На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.