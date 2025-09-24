В Подмосковье возбудили дело в отношении сторонника запрещенного экстремистского движения

Сотрудниками оперативных подразделений ГУФСИН России по Московской области, ЦПЭ ГУ МВД России по региону и УФСБ России по Москве и области пресекли преступную деятельность сторонника запрещенного экстремистского движения МОД «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по московской области.

Мужчину, который находился в СИЗО Подмосковья, снова взяли под стражу. В ведомстве уточнили, что он пытался распространять экстремистскую идеологию на территории пенитенциарного учреждения, вовлечь остальных в преступную деятельность и оказывал противоправные действия сотрудникам следственного изолятора. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

