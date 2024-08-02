В Подмосковье вынесли приговор четверым мужчинам, похитившим трубы для строительства ВЗУ на 40 млн рублей

В подмосковной Кашире вынесли приговор четверым мужчинам, которые похитили полиэтиленовые трубы на 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Принадлежащие организации трубы, используемые для строительства водозаборных сооружений и магистральных сетей, были похищены в период с августа 2022 года по март 2023 года. Злоумышленники действовали в составе организованной группы.

В результате двоих похитителей приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима, еще двоих — к четырем годам условно с установлением дополнительных обязанностей. Также злоумышленников обязали возместить причиненный ущерб.